В Прикамье юношу, угнавшего автомобиль у дедушки, отправили в воспитательную колонию

9 Авг. 12:30 2018-08-09T12:30:57+03:00

17-летний подросток уже привлекался к уголовной ответственности за угон

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В январе в Очере в дежурную часть полиции Очера обратился 71-летний пожилой мужчина. Он сообщил, что у него из гаража похищен автомобиль.

На розыск автомобиля были ориентированы все наружные наряды полиции. Через некоторое время стражи порядка обнаружили угнанную машину недалеко от поселка Павловский. Через некоторое время задержали и самого угонщика. Им оказался 17-летний внук пенсионера.

- Юноша уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление, - рассказали в краевой полиции. - Воспользовавшись запасными ключами от автомобиля и гаража, молодой человек взял машину, чтобы покататься.

Суд приговорил "любителя покататься" к 5 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Приговор вступил в законную силу.

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