2018-08-09T12:05:06+03:00
Общество

В Прикамье все чаще регистрируют брак через портал госуслуг

Этот год подарил молодоженам две красивые даты свадьбы
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Услуга «Государственная регистрация заключения брака» на Едином портале госуслуг в Прикамье набирает все большую популярность. За семь месяцев 2018 года влюбленные отправили 816 заявлений через портал www.gosuslugi.ru , в то время как за прошлый год было подано только 469 электронных заявок.

Этот год подарил молодоженам две красивые даты для свадьбы, и обе они в августе. Это три счастливые восьмерки - 08.08.18 и 18.08.18. Рост популярности услуги обусловлен рядом преимуществ: заявление в ЗАГС можно подать с любого устройства, выбрать любой ЗАГС на территории Пермского края, забронировать дату и время церемонии, а оплатить пошлину со скидкой 30%.

Также у органов ЗАГС Пермского края есть возможность принимать через портал госуслуг электронные заявления на регистрацию рождения ребенка, расторжение брака, получение повторного свидетельства о регистрации брака, перемены имени, а также рождения и усыновления ребенка.

- Жителям Прикамья доступно более двух тысяч электронных услуг, - комментирует Роман Сандалов, директор Пермского филиала ПАО «Ростелеком». - Доступ к Единому порталу госуслуг, другим сайтам и соцсетям получили 109 отдаленных сел и деревень, более 2,2 тысяч домов получили выход в сеть. И, если на конец 2017 года у нас было 626 тысяч электронных граждан, то сейчас насчитывается уже свыше 1 млн 200 тыс. пользователей.

Напомним, для получения государственных услуг в электронном виде необходимо быть зарегистрированным пользователем портала госуслуг. Для регистрации необходимо заполнить анкету на сайте www.gosuslugi.ru , после чего подтвердить свою личность в МФЦ. При себе нужно иметь паспорт гражданина РФ и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования. Телефон технической поддержки портала - 8-800-100-70-10 (звонок бесплатный).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми Академия игровых видов спорта будет базироваться на стадионе «Звезда»
В Прикамье собирают деньги на похороны 18-летней девушки, в убийстве которой подозревают мать
Авиакомпания «Победа» открыла продажу билетов из Перми в Тбилиси
Пермяка постоянно оскорбляла бывшая теща, и он устроил дома резню
В Прикамье семейный тиран постоянно избивал свою гражданскую жену
61-летний пьяный дебошир набросился с кулаками на полицейских в пермском аэропорту
Жительницу Прикамья задержали по подозрению в убийстве 18-летней дочери
Полицейские и общественники обнаружили в Перми ларек с контрафактным алкоголем
В Перми трехлетнюю девочку на самокате сбил грузовик
В Свердловском районе Перми отремонтировали 88 остановок
В Перми нашли тело 15-летнего мальчика, утонувшего в Заозерье
На севере Прикамья осужден водитель, который насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП
В Прикамье прохожие помогли задержать грабителя пенсионеров
Житель Пермского края украл у любимой украшения на 300 тысяч рублей
Прикамские аграрии получат допсредства на приобретение дизельного топлива
В Перми в отделение Сбербанка проникли неизвестные