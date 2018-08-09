В Прикамье все чаще регистрируют брак через портал госуслуг

9 Авг. 12:05 2018-08-09T12:05:06+03:00

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Услуга «Государственная регистрация заключения брака» на Едином портале госуслуг в Прикамье набирает все большую популярность. За семь месяцев 2018 года влюбленные отправили 816 заявлений через портал www.gosuslugi.ru , в то время как за прошлый год было подано только 469 электронных заявок.

Этот год подарил молодоженам две красивые даты для свадьбы, и обе они в августе. Это три счастливые восьмерки - 08.08.18 и 18.08.18. Рост популярности услуги обусловлен рядом преимуществ: заявление в ЗАГС можно подать с любого устройства, выбрать любой ЗАГС на территории Пермского края, забронировать дату и время церемонии, а оплатить пошлину со скидкой 30%.

Также у органов ЗАГС Пермского края есть возможность принимать через портал госуслуг электронные заявления на регистрацию рождения ребенка, расторжение брака, получение повторного свидетельства о регистрации брака, перемены имени, а также рождения и усыновления ребенка.

- Жителям Прикамья доступно более двух тысяч электронных услуг, - комментирует Роман Сандалов, директор Пермского филиала ПАО «Ростелеком». - Доступ к Единому порталу госуслуг, другим сайтам и соцсетям получили 109 отдаленных сел и деревень, более 2,2 тысяч домов получили выход в сеть. И, если на конец 2017 года у нас было 626 тысяч электронных граждан, то сейчас насчитывается уже свыше 1 млн 200 тыс. пользователей.

Напомним, для получения государственных услуг в электронном виде необходимо быть зарегистрированным пользователем портала госуслуг. Для регистрации необходимо заполнить анкету на сайте www.gosuslugi.ru , после чего подтвердить свою личность в МФЦ. При себе нужно иметь паспорт гражданина РФ и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования. Телефон технической поддержки портала - 8-800-100-70-10 (звонок бесплатный).