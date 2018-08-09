В Прикамье отметят день рождения легендарного мореплавателя Витуса Беринга

9 Авг. 11:50 2018-08-09T11:50:15+03:00

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12 августа в Осе отметят день рождения известного мореплавателя Витуса Беринга.

- В этом году торжества начнутся с закладки плиты в память о пребывании в Осе в 1733 году Великой Северной экспедиции. Символично, что в церемонии примет участие потомок Алексея Чирикова - великого капитана и помощника Беринга, - говорит инициатор проекта «Маршрутами Великой Северной экспедиции» Ильдар Маматов.

Накануне праздника из Ирбита (Свердловская область) в Осу стартует экспедиция, которая доставит в старинный прикамский город оригинальный верстовой столб Сибирского тракта XVIII века. Одновременно из Перми выедут ретро-автомобили.

Для гостей проведут кулинарные мастер-классы «Кухня Беринга» - сварят рыбный суп, который, по исследованиям ученых, три века назад участники экспедиции Беринга ели в Осе. Блюдо на месте по рецепту XVIII века приготовит шеф-повар одного из лучших пермских ресторанов.

Для детей тоже приготовлена программа: в гости к осинцам приедет Санта-Клаус и супруга Йоулупукки - финского деда Мороза - Муори. Кроме того, посетителям расскажут истории празднования Нового года в России с XVIII века.

Завершится праздник реконструкцией военных перестроений солдат и офицеров Тобольского полка - именно они сопровождали Беринга в грандиозном походе на Дальний Восток.

Напомним, пермяки создают самый протяженный туристский маршрут от Европы до Аляски по следам Великой Северной экспедиции. Благодаря Берингу, Чирикову и их товарищам в XVIII веке русские офицеры и ученые открыли американский берег, подтвердили наличие пролива между Азией и Америкой, а также нанесли на карту Южные Курильские острова.12 августа в Осе отметят день рождения известного мореплавателя Витуса Беринга.

- В этом году торжества начнутся с закладки плиты в память о пребывании в Осе в 1733 году Великой Северной экспедиции. Символично, что в церемонии примет участие потомок Алексея Чирикова - великого капитана и помощника Беринга, - говорит инициатор проекта «Маршрутами Великой Северной экспедиции» Ильдар Маматов.

Накануне праздника из Ирбита (Свердловская область) в Осу стартует экспедиция, которая доставит в старинный прикамский город оригинальный верстовой столб Сибирского тракта XVIII века. Одновременно из Перми выедут ретро-автомобили.

Для гостей проведут кулинарные мастер-классы «Кухня Беринга» - сварят рыбный суп, который, по исследованиям ученых, три века назад участники экспедиции Беринга ели в Осе. Блюдо на месте по рецепту XVIII века приготовит шеф-повар одного из лучших пермских ресторанов.

Для детей тоже приготовлена программа: в гости к осинцам приедет Санта-Клаус и супруга Йоулупукки - финского деда Мороза - Муори. Кроме того, посетителям расскажут истории празднования Нового года в России с XVIII века.

Завершится праздник реконструкцией военных перестроений солдат и офицеров Тобольского полка - именно они сопровождали Беринга в грандиозном походе на Дальний Восток.

Напомним, пермяки создают самый протяженный туристский маршрут от Европы до Аляски по следам Великой Северной экспедиции. Благодаря Берингу, Чирикову и их товарищам в XVIII веке русские офицеры и ученые открыли американский берег, подтвердили наличие пролива между Азией и Америкой, а также нанесли на карту Южные Курильские острова.