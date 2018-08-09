В Перми пропала 13-летняя Дарья П.

9 Авг. 10:57 2018-08-09T18:31:36+03:00

Последний раз девочку видели вечером 8 августа бегущей у дома с планшетом

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Родные ищут 13-летнюю Дарью П., которая 8 августа ушла из дома по ул. Магистральной, 24 около полудня и не вернулась.

- Девочка раньше никогда не убегала, - говорит мама девочки Ирина. - Мы с ней не ругались, я даже не знаю, куда она могла уйти. Около 22.30 я видела ее бегущей из окна дома. У нее в руках был планшет. Куда она бежала и от кого, я не знаю.

В тот день мама девочки обратилась в полицию, стражи порядка начали поиски. Приметы девочки: рост 160 см, нормального телосложения, глаза голубые, волосы светлорусые, вьющиеся.

Была одета в черное платье выше колена, черное болеро, черные колготки, черные балетки с бежевыми бантиками.

Родные просят всех, кто обладает какой-то информацией о местонахождении девочки, сообщить маме по телефону 8-952-322-22-58.