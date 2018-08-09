План кормозаготовительной кампании в Прикамье выполнен на 71%

9 Авг. 08:48 2018-08-09T08:48:36+03:00

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В Пермском крае заготовка грубых и сочных кормов зашла в активную стадию. На сегодня план кормозаготовительной кампании выполнен на 71%, что превышает показатель прошлого года на 15%. Аграрии уже заготовили 19,18 центнеров кормовых единиц на одну условную голову скота при плане 27,14 центнера.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Александра Козюкова, аграрии только с первого укоса заготовили достаточно грубых и сочных кормов, следующий этап — уборка зерновых. «Без учета переходящих остатков прошлого года, которые хозяйства планируют скормить в октябре-ноябре, зимний стойловый период скота в полном объеме будет обеспечен кормами. Сбалансированный рацион сельскохозяйственных животных должен оправдать наши ожидания в получении высоких объемов производства и увеличения надоев молока», — рассказал Александр Козюков.

Лидерами по темпам полевых работ стали аграрии Нытвенского района, где план заготовки выполнен на 134,65 %. Более 130% необходимого объема грубых и сочных кормов запасли в Очерском районе, 109% — в Пермском районе и 104% в Чусовском. Высоким темпам заготовки кормов способствуют погодные условия и продолжающееся в Пермском крае техническое перевооружение сельхозхозяйств.