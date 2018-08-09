В Березниках иномарка сбила 7-летнюю девочку на пешеходном переходе

9 Авг. 08:44 2018-08-09T08:45:09+03:00

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8 августа в Березниках на Советском проспекте произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, 52-летний водитель автомобиля «Рено Сандеро» у дома №16 на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд 7-летнюю девочку.

Ребенка с сотрясением головного мозга увезли в больницу. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии, сообщили в краевой полиции.

Ранее мы писали, что в Нытвенском районе 5 августа 56-летний житель деревни Рыбхоз сбил 15-летнего подростка в деревне Шумиха. По предварительным данным, мальчик шел по обочине дороги по улице Советской. Водитель ВАЗ-21074 не заметил ребенка и сбил его. В результате ДТП подросток получил тяжелые травмы головы и тела и был госпитализирован в больницу.59-летний водитель легковушки скрылся с места аварии, но вскоре был задержан полицией. При проверке выяснилось, что мужчина в момент ДТП был пьян.