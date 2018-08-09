В Прикамье заключенная пожаловалась, что она в колонии похудела до 40 кг
Директор Центра содействия реформе уголовного правосудия Натальи Дзядко написала жалобу в адрес Уполномоченного по правам человека в Пермском крае на нарушение прав осужденных, отбывающих наказание в ФКУ ИК-32.
В частности, одна из заключенных жаловалась на плохое питание. По ее словам, из-за того, что ей не дают кашу, она похудела до 40 кг. В ходе проверки выяснилось, что женщина весит 70 кг.
Также она попросила предоставить ей жилье, как сироте. Близится завершения срока наказания, а ей негде жить. Сейчас этот вопрос решается с аппаратом Уполномоченного по правам человека в Свердловской области.
Также представители Центра содействия реформе уголовного правосудия утверждали, что одну из заключенных незаконно заставляют работать сверх положенного времени. Но оказалось, что осужденная по собственной инициативе пишет заявления о работе сверх установленного рабочего времени, чтобы быстрее шло время до освобождения, сообщили в аппарате Уполномоченного по правам человека края.