На ТОСЭР «Чусовой» появится два новых резидента

9 Авг. 07:18 2018-08-09T07:18:48+03:00

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На территории опережающего социально-экономического развития «Чусовой» (ТОСЭР) появилось два новых резидента. 7 августа соответствующие соглашения об осуществлении деятельности Министерство территориального развития Пермского края заключило с ООО НПК «Базальт Групп» и ООО «Металлопласт».

В рамках соглашения ООО НПК «Базальт Групп» планирует запустить в следующем году производство труб и опорно-мачтовых конструкций из композитных материалов с созданием 54 новых рабочих мест. ООО «Металлопласт» планирует запустить в Чусовом новое производство электротехнических изделий и создать 42 новых рабочих места.

Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал перспективность развития территорий опережающего социально-экономического развития в крае. По словам главы региона, «этот инструмент открывает представителям малого и среднего бизнеса возможности для дальнейшего развития. Открытие новых предприятий в Прикамье, в свою очередь, стимулирует экономическое развитие региона и появление новых рабочих мест для жителей».

Сейчас на ТОСЭР «Чусовой» реализуют инвестиционные проекты 6 резидентов. Это ООО «Чусовской завод по восстановлению труб», ООО «Белый камень», ООО «Фабио Рус», ООО «Стройсервис», ООО «Экотоп» и ООО «Швейная фабрика «РК». На 1 июля этого года ими уже создано 221 новое рабочее место.

В Министерстве территориального развития Пермского края отмечают, статус ТОСЭР дает возможность бизнесу, создающему в моногороде новые рабочие места, стать резидентом и получить налоговые льготы и сниженные в несколько раз тарифы страховых взносов.

С информацией о льготах для резидентов ТОСЭР, нормативных правовых актах, устанавливающих требования к резидентам ТОСЭР и порядок получения статуса резидента ТОСЭР, можно ознакомиться на официальном сайте Министерства территориального развития Пермского края.