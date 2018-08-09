8 августа в Перми наблюдался свадебный бум

9 Авг. 06:42 2018-08-09T06:42:55+03:00

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Многие пермяки захотели скрепить свои отношения узами брака в красивую дату - 08.08.2018. Несмотря на будний день, в пермских ЗАГСах было не протолкнуться.

8 августа, было зарегистрировано около 300 супружеских пар. Это рекорд даже для традиционного свадебного дня – пятницы, когда регистрируется порядка 100 свадеб. В обычные будние дни свадьбы и вовсе бывают единичными.

- Август – идеальный месяц для бракосочетания, - отмечают в Индустриальном отделе ЗАГС. - В народе считается хорошей приметой создавать семью в этот летний месяц. Союз будет крепким, благополучным, соединенным любовью. Все молодожены мечтают прожить в счастье, любви и согласии всю жизнь. Неудивительно, что в качестве красивой свадебной даты многие выбрали 8 августа 2018 года

Следующей красивой датой станет 18 августа. По графику в субботу будут работать два отдела ЗАГС – Дзержинский и Кировский. На этот день уже подано 120 заявлений.