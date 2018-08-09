2018-08-09T06:33:09+03:00
Общество

6 популярных российских блогеров посетят самые знаковые места Пермского края

Они расскажут о красоте Прикамья своим подписчикам
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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С 24 до 30 августа для шести топовых блогеров России будет организован специальный тур по самым красивым местам Прикамья.

Экскурсия по знаковым местам региона начнется 24 августа с посещения архитектурно-этнографического музея «Хохловка». На следующий день блогеры отправятся на вертолете на Маньпупунёр в Республику Коми. 26 августа они вернутся в Пермский край и побывают на скале Ветлан и Александровских озерах. Также путешественники посетят Каменный город, будут сплавляться по Усьве, увидят знаменитые Усьвинские столбы.Кроме тго, по задумке организаторов, гости посетят Ермак-Камень, Вакутин камень, Кунгурскую пещеру и Белогорский монастырь.

В туре примут участие Глеб Вешкин, Илия Воскресенский, Александр Мазуров, Александр Лапук и Полина Бржезинская. Компанию им составит пермский блогер и организатор тура Эльнар Мансуров (113 тысяч подписчиков). О красотах Пермского края туристы расскажут в своих Instagram-блогах.

Кроме того, как сообщает пресс-служба губернатора края, 24 августа в Лето Парке пройдет встреча с блогерами. Тема лекции Илии Воскресенского – «Инстаграм: где искать вдохновение и как найти себя», Александр Мазуров расскажет о travel-фотографии и путешествиях по России, Александр Лапук об Инстаграме как инструменте заработка, Полина Бржезинская о мифах о рекламе в интернете. Тема рассказа Глеба Вешкина – «Миллион подписчиков за один год», а Эльнар Мансуров прочитает лекцию о перспективах развития туризма в Пермском крае и продвижении его через Инстаграм.

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