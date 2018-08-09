В Прикамье автомобиль сбил лося и скрылся

9 Авг. 06:18 2018-08-09T06:18:51+03:00

С начала этого года на дорогах региона погибли 53 диких животных

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В Кунгурском районе на 81 километре трассы Пермь - Екатеринбург автомобиль сбил лося. Водитель с места аварии скрылся. Годовалое животное погибло.

В министерстве природных ресурсов края сообщили, что с начала года на дорогах Прикамья в ДТП погибли 53 лося.

Сотрудники ведомства напоминают. что автомобилистам, особенно в темное время суток, следует обращать внимание на дорожный знак «Дикие животные», который выставляется в местах возможного выхода животных. Необходимо сбавить скорость до 40 км/ч. В этом случае есть возможность затормозить до полной остановки, не нанеся ущерб автомобилю и животному.

Также отмечается, что за сбитого лося автомобилистам придется заплатить 80 тысяч рублей, кабана – 30 тысяч, косули – 40 тысяч, медведя – 60 тысяч. При наличии ОСАГО сумму ущерба покрывает страховка.