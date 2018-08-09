2018-08-09T06:09:22+03:00
Общество

Новую стену Цоя откроют в Перми 15 августа

В день памяти музыканта, погибшего 28 лет назад в Латвии, новый арт-объект появится в экстрим-парке
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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15 августа, в день гибели культового рок-музыканта, в Перми откроют стену Цоя. Новый арт-объект, над которым трудились художник Всеволод Григорьевич и скульптор Павел Баязитов, появится на территории пермского экстрим-парка неподалёку от вокзала Пермь-II.

Стену Цоя в Перми решили возродить сотрудники радиостанции НАШЕ Радио. Она должна стать местом встреч поклонников таланта музыканта.

Торжественное открытие новой стены Цоя состоится в день памяти музыканта - 15 августа в 13 часов в Экстрим-парке. Артем Холстинин и группа «Choose of voice» исполнит песни группы «Кино».

Напомним, что в 2011 году стена Цоя появилась на фасаде старого дома на ул. Петропавловской, около ЦУМа. Но жители дома были недовольны, что под окнами постоянно собирались поклонники рок-музыканта, и потребовали ее убрать.

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