Новую стену Цоя откроют в Перми 15 августа
15 августа, в день гибели культового рок-музыканта, в Перми откроют стену Цоя. Новый арт-объект, над которым трудились художник Всеволод Григорьевич и скульптор Павел Баязитов, появится на территории пермского экстрим-парка неподалёку от вокзала Пермь-II.
Стену Цоя в Перми решили возродить сотрудники радиостанции НАШЕ Радио. Она должна стать местом встреч поклонников таланта музыканта.
Торжественное открытие новой стены Цоя состоится в день памяти музыканта - 15 августа в 13 часов в Экстрим-парке. Артем Холстинин и группа «Choose of voice» исполнит песни группы «Кино».
Напомним, что в 2011 году стена Цоя появилась на фасаде старого дома на ул. Петропавловской, около ЦУМа. Но жители дома были недовольны, что под окнами постоянно собирались поклонники рок-музыканта, и потребовали ее убрать.