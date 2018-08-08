2018-08-08T19:49:26+03:00
Происшествия

В Соликамске обнаружили тело мужчины, утонувшего больше месяца назад

Андрей Кассихин пропал 30 июня
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Андрей КассихинАндрей КассихинФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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- 8 августа в Соликамске в Клестовском пруду очевидцы обнаружили и передали сотрудникам полиции тело ранее утонувшего мужчины, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

Личность погибшего была установлена довольно быстро. Им оказался 48-летний Андрей Кассихин. Мужчина утонул в пруду еще 30 июня.

Как рассказала дочь погибшего Яна, ее отец уехал на пруд в Клестовку вместе со своим знакомым. О том, что Андрей Кассихин во время купания исчез из виду, его друг сообщил только на следующий день. Поисками пропавшего занимались и водолазы, и волонтеры, однако его не могли найти больше месяца.И вот теперь его тело всплыло само.

- Андрей Кассихин найден мертвым. Он всплыл на Клестовском пруду, где его видели в последний раз 30 июня, - подтвердили родственники погибшего.

Правоохранители проводят проверку обстоятельств трагедии.

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