В Перми осудили двух налетчиков, которые молотком избили хозяина квартиры и ограбили
В марте 2018 года житель Закамска выставил на продажу компьютер в интернет. Двое молодых парней 22-х и 25-ти лет пришли к нему домой в квартиру под видом покупателей комплектующих к оргтехнике.
Молодчики избили хозяина квартиры молотком, ограбили его и скрылись. Потерпевшего без сознания на полу обнаружила его мать, когда вернулась домой. Женщина вызвала полицию и скорую помощь.
Пермские полицейские задержали налетчиков в Екатеринбурге. Оперативники застали их врасплох в гостинице на окраине города. Часть похищенных вещей была изъята и передана потерпевшему, сообщили в краевой полиции.
Молодчиков приговорили к длительным срокам лишения свободы - приговорили к семи с половиной и восьми годам трем месяцам заключения. Кроме того, они должны заплатить потерпевшему 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.