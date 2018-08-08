В Перми осудили двух налетчиков, которые молотком избили хозяина квартиры и ограбили

8 Авг. 15:00 2018-08-08T15:00:57+03:00

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В марте 2018 года житель Закамска выставил на продажу компьютер в интернет. Двое молодых парней 22-х и 25-ти лет пришли к нему домой в квартиру под видом покупателей комплектующих к оргтехнике.

Молодчики избили хозяина квартиры молотком, ограбили его и скрылись. Потерпевшего без сознания на полу обнаружила его мать, когда вернулась домой. Женщина вызвала полицию и скорую помощь.

Пермские полицейские задержали налетчиков в Екатеринбурге. Оперативники застали их врасплох в гостинице на окраине города. Часть похищенных вещей была изъята и передана потерпевшему, сообщили в краевой полиции.

Молодчиков приговорили к длительным срокам лишения свободы - приговорили к семи с половиной и восьми годам трем месяцам заключения. Кроме того, они должны заплатить потерпевшему 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.