2018-08-08T14:12:17+03:00
Происшествия

16-летняя жительница Прикамья попала в больницу с истощением

Сейчас ее состояние нормализовалась
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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Неделю назад в больницу Краснокамска доставили 16-летнюю девочку с истощением. Как нам сообщили в пресс-службе краевого минздрава, сейчас состояние девочки оценивается как удовлетворительное.

- Ее здоровью ничто не угрожает, - уточнили в ведомстве.

Ранее мы писали о том, что дело о гибели 14-летней девочки в Краснокамске передано в Главк СКР. Напомним, в июле от голода скончалась 14-летняя Полина. Знакомые и соседи семьи рассказывают, что семиклассница жила в ужасных условиях: по их словам, мать Оксана кричала на ребенка матом, наказывала, если девочка приносила домой четверку. А в середине июля девочка умерла от истощения. Уголовное дело о причинении смерти было возбуждено 16 июля. 25 июля мать девочки задержали. Суд избрал в отношении нее меру пресечения в виде ареста на два месяца.

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