В Прикамье полицейские и бойцы Росгвардии взяли банду вымогателей

8 Авг. 14:03 2018-08-08T14:03:00+03:00

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В Чайковском прошла спецоперация по захвату банду вымогателей. Полицейские совместно с бойцами Росгвардии задержали пять членов преступной группы в возрасте от 34 до 60 лет. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В квартирах и машинах задержанных обнаружили целый арсенал оружия и боеприпасов, а также долговые расписки. Полицейские предполагают, что бандиты занимались вымогательством чужого имущества и денежных средств на территории Пермского края, в том числе Чайковского, Куединского, Чернушинского, Бардымского районов. Кроме того, банда действовала в Удмуртской Республике и других субъектах Российской Федерации.

Всем, кто пострадал от действий данных лиц, необходимо обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону по телефону дежурной части ГУ МВД России по Пермскому краю 8(342) 246-87-11. Анонимность гарантируется.