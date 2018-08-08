2018-08-08T14:03:00+03:00
Происшествия

В Прикамье полицейские и бойцы Росгвардии взяли банду вымогателей

В ходе спецоперации были задержаны пять преступников
Константин КЯКИНЕН
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фото: ГУ МВД России по Пермскому краюфото: ГУ МВД России по Пермскому краю
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В Чайковском прошла спецоперация по захвату банду вымогателей. Полицейские совместно с бойцами Росгвардии задержали пять членов преступной группы в возрасте от 34 до 60 лет. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В квартирах и машинах задержанных обнаружили целый арсенал оружия и боеприпасов, а также долговые расписки. Полицейские предполагают, что бандиты занимались вымогательством чужого имущества и денежных средств на территории Пермского края, в том числе Чайковского, Куединского, Чернушинского, Бардымского районов. Кроме того, банда действовала в Удмуртской Республике и других субъектах Российской Федерации.

Всем, кто пострадал от действий данных лиц, необходимо обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону по телефону дежурной части ГУ МВД России по Пермскому краю 8(342) 246-87-11. Анонимность гарантируется.

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