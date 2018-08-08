Частичное солнечное затмение в Перми 11 августа
11 августа жители Прикамья смогут увидеть одно из самых зрелищных астрономических явлений - частичное солнечное затмение. Луна пройдет между Солнцем и Земле, отбросив свою тень на нашу планету.
В Прикамье частичное солнечное затмение начнется в 14.17, достигнет апогея в 14.56. После этого Луна начнет отходить в сторону. Завершится уникальное явление в 15.36.
В Пермском планетарии предупреждают, что смотреть на Солнце незащищенным взглядом опасно.
- Наблюдать солнечное затмение можно только через специальные светофильтры, сильно закопченное стекло или стекла с автозатемнением, применяемые для сварки, - отметили в планетарии. - Солнцезащитные очки и фотопленка не обеспечивают достаточной защиты зрения.
В день солнечного затмения планетарий организует наблюдение затмения с видовой площадки. Начало представления в 14.20.