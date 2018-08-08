2018-08-08T13:14:36+03:00
Происшествия

В Прикамье водитель отправился в колонию за повторное вождение в пьяном виде

32-летний мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности, но выводов для себя не сделал
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В июне сотрудники полиции в Карагайском районе остановили автомобиль «Ниссан». Во время проверки документов стражи порядка обратили внимание, что водитель пьяный. Стражи порядка отстранили мужчину от управления автомобилем и доставили в отдел полиции.

Там выяснилось, что 32-летний житель Карагайского района неоднократно привлекался к административной ответственности. А в марте этого года был осужден судом за вождение в пьяном виде на два года лишения свободы условно. Однако выводов для себя мужчина не сделал и вновь сел за руль пьяным, сообщили в краевой полиции.

На этот раз суд приговорил любителя выпить за рулем 1 году 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, на 2 года 11 месяцев он лишен водительских прав. Приговор вступил в законную силу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми Академия игровых видов спорта будет базироваться на стадионе «Звезда»
В Прикамье собирают деньги на похороны 18-летней девушки, в убийстве которой подозревают мать
Авиакомпания «Победа» открыла продажу билетов из Перми в Тбилиси
Пермяка постоянно оскорбляла бывшая теща, и он устроил дома резню
В Прикамье семейный тиран постоянно избивал свою гражданскую жену
61-летний пьяный дебошир набросился с кулаками на полицейских в пермском аэропорту
Жительницу Прикамья задержали по подозрению в убийстве 18-летней дочери
Полицейские и общественники обнаружили в Перми ларек с контрафактным алкоголем
В Перми трехлетнюю девочку на самокате сбил грузовик
В Свердловском районе Перми отремонтировали 88 остановок
В Перми нашли тело 15-летнего мальчика, утонувшего в Заозерье
На севере Прикамья осужден водитель, который насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП
В Прикамье прохожие помогли задержать грабителя пенсионеров
Житель Пермского края украл у любимой украшения на 300 тысяч рублей
Прикамские аграрии получат допсредства на приобретение дизельного топлива
В Перми в отделение Сбербанка проникли неизвестные