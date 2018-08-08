В Прикамье водитель отправился в колонию за повторное вождение в пьяном виде

8 Авг. 13:14 2018-08-08T13:14:36+03:00

32-летний мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности, но выводов для себя не сделал

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В июне сотрудники полиции в Карагайском районе остановили автомобиль «Ниссан». Во время проверки документов стражи порядка обратили внимание, что водитель пьяный. Стражи порядка отстранили мужчину от управления автомобилем и доставили в отдел полиции.

Там выяснилось, что 32-летний житель Карагайского района неоднократно привлекался к административной ответственности. А в марте этого года был осужден судом за вождение в пьяном виде на два года лишения свободы условно. Однако выводов для себя мужчина не сделал и вновь сел за руль пьяным, сообщили в краевой полиции.

На этот раз суд приговорил любителя выпить за рулем 1 году 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, на 2 года 11 месяцев он лишен водительских прав. Приговор вступил в законную силу.