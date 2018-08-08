МЧС: очень сильные дожди пройдут в Пермском крае

8 Авг. 13:04 2018-08-08T13:04:02+03:00

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В ближайшие часы на Пермский край обрушатся очень сильные дожди. Об этом жителей Прикамья предупреждает региональное управление МЧС России.

- По сообщению Пермского гидрометцентра вечером 8 августа, ночью и днем 9 августа в регионе ожидаются сильные, а по востоку очень сильные дожди, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Спасатели рекомендуют жителям Прикамья закрывать окна и выключать электроприборы, уходя из дома. Также следует избегать линий электропередач. Водителям просят соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, а по возможности отложить поездки до улучшения погодных условий.

Тем временем, пермские общественники нашли нарушения на пляже у Мотовилихинского пруда. Там нет урн для мусора, берег водоема «украшают» отходы. Охраняемый спасателями пляж по площади небольшой, поэтому те, кому не хватило места, уходят в зоны неохраняемые и неосматриваемые.