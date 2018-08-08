2018-08-08T12:30:46+03:00
Общество

В Лысьве пройдет V фестиваль малой авиации «Взлётка»

В этом году авиационный праздник посвящен 70-летию создания первого серийного советского вертолета Ми-1
Константин КЯКИНЕН
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фото: Алексей Гречищевфото: Алексей Гречищев
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Фестиваль «Взлётка» ежегодно собирает до 10 тысяч зрителей. В этом году на аэродроме в Лысьве состоится пятый авиационный форум под девизом «Новая высота». Авиационный праздник посвящен 70-летию создания первого серийного советского вертолета Ми-1. В программе фестиваля – авиашоу с участием экипажей из Перми, Лысьвы, Екатеринбурга, Уфы, Тюмени.

На летном поле будут показана разнообразная техника. Зрители фестиваля смогут увидеть самолеты, паралеты, планеры, автожиры, дельталеты, вертолеты.

В этом году также будет впервые продемонстрирован спектр самых разных образцов геликоптеров, а также показана роль предприятий и авиаконструкторов Пермского края в развитии авиации. Кроме того, состоятся показательные гонки «авиации будущего» - фантастических дронов.

Во время фестиваля будут работать различные интерактивные площадки, а также популярное детское конструкторское бюро «Летать!».

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