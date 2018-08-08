2018-08-08T12:15:16+03:00
Общество

В Прикамье осужден начальник службы безопасности исправительной колонии №12

Сотрудник колонии разрешал заключенным пользоваться мобильным телефоном и проносить запрещенные продукты
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В городском суде Губахи рассматривалось дело начальника отдела безопасности исправительной колонии № 12.

Было доказано, что сотруднику колонии регулярно платил заключенный. За определенное вознаграждение начальник службы безопасности разрешал осужденному и его друзьям пользоваться мобильными телефонами, а также проносить в колонию запрещенные продукты.

С сентября 2017 по март 2018 года сотрудник колонии получил от заключенного 85 тысяч рублей, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Суд приговорил стража порядка к 2 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом 850 тысяч рублей. Кроме того, он был лишен права занимать должности на государственной службе на срок 2 года.

Ранее мы писали, что в Чайковском водитель КамАЗа отправится в колонию за смертельное ДТП. Во время движения прицеп грузовика отсоединился и врезался в легковушку

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