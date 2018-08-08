2018-08-08T11:17:48+03:00
Общество

Общественники нашли нарушения на пляже у Мотовилихинского пруда

Берег водоема «украшают» отходы
Елена КОНОВА
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Фото предоставлено ПМЦФото предоставлено ПМЦ
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Мотовилихинский пруд - одно из самых популярных мест у жителей района. Но общественники считают, что он не оборудован для отдыха.

- Там нет урн для мусора, весь берег «украшают» отходы, - считает руководитель Мотовилихинского отделения Пермского молодежного центра. - А охраняемый спасателями пляж по площади небольшой, поэтому те, кому не хватило места, уходят в зоны неохраняемые и неосматриваемые. При этом пляж посещают в том числе и люди, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, а также дети.

Ранее мы писали о ЧП, которое произошло на Мотовилихинском пруду. 28 июля спасателям поступило сообщение о том, что в Перми, на Мотовилихинском пруду, тонут двое мужчин. На месте выяснилось, что двое пермяков, отдыхая на пляже у пруда, решили переплыть водоем. Доплыв до середины, они поняли, что не рассчитали свои силы и до берега самостоятельно не доберутся. Несознательные купальщики начали кричать и звать на помощь.

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