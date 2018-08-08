2018-08-08T10:19:12+03:00
Происшествия

В Чайковском водитель КамАЗа отправится в колонию за смертельное ДТП

Во время движения прицеп грузовика отсоединился и врезался в легковушку
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Чайковском перед судом предстал 36-летний житель Камбарки Удмуртии. Водитель КамАЗа обвинялся в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Осенью прошлого года на автодороге Фоки - Уральское произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель КамАЗА перед поездкой не проверил техническое состояние машины. В пути прицеп грузовика отсоединился и вылетел на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль «Лада Приора». В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте.

Суд приговорил водителя к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года. Приговор в законную силу не вступил, сообщили в краевой полиции.

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