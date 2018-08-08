2018-08-08T10:04:31+03:00
Общество

В Перми «Выходные на набережной» будут посвящены здоровому образу жизни

Пермяков ждут забег по лестнице к Каме, тренировки по армрестлингу и фитнес-марафон
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В субботу, 11 августа, празднование Дня физкультурника начнется с забега по лестнице «Пермские 150». Участникам соревнований предстоит преодолеть на время 150 ступеней вверх до Соборной площади. Принять участие в забеге может любой желающий. Регистрация спортсменов начнется в 10. 30 на Соборной площади, у спуска к набережной.

В 11 часов бодрое субботнее утро продолжит открытое занятие по хатха-йоге. В 14 часов начнутся зрелищные состязания по мас-рестлингу – перетягиванию палки.

С 15.00 до 21.00 тренеры по армрестлингу приглашают всех желающих проверить свою силу и посостязаться с профессионалами в этом виде спорта.

С 16 часов на сцене набережной специалисты центра здоровья будут рассказывать о современных направлениях в физической культуре. Через час начнется фитнес-марафон.

В 18.30 спортсменов сменят танцоры. Пермяков приглашают на музыкально-танцевальное шоу, соединившее в себе фламенко и ритмы барабанов.

Вечером, в 20 часов в амфитеатре стартует финал вокального конкурса «Голос Камы», организованного командой КВН «Сборная бывших спортсменов».

В воскресенье, 12 августа, на набережной зрителей ждет две концертные программы. В 17 часов на сцене состоится концерт Антона Липгарта, а в 19.30 выступит группа «Братья Карамазовы». Вечер завершит диджейский сет.

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