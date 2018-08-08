В Перми «Выходные на набережной» будут посвящены здоровому образу жизни
В субботу, 11 августа, празднование Дня физкультурника начнется с забега по лестнице «Пермские 150». Участникам соревнований предстоит преодолеть на время 150 ступеней вверх до Соборной площади. Принять участие в забеге может любой желающий. Регистрация спортсменов начнется в 10. 30 на Соборной площади, у спуска к набережной.
В 11 часов бодрое субботнее утро продолжит открытое занятие по хатха-йоге. В 14 часов начнутся зрелищные состязания по мас-рестлингу – перетягиванию палки.
С 15.00 до 21.00 тренеры по армрестлингу приглашают всех желающих проверить свою силу и посостязаться с профессионалами в этом виде спорта.
С 16 часов на сцене набережной специалисты центра здоровья будут рассказывать о современных направлениях в физической культуре. Через час начнется фитнес-марафон.
В 18.30 спортсменов сменят танцоры. Пермяков приглашают на музыкально-танцевальное шоу, соединившее в себе фламенко и ритмы барабанов.
Вечером, в 20 часов в амфитеатре стартует финал вокального конкурса «Голос Камы», организованного командой КВН «Сборная бывших спортсменов».
В воскресенье, 12 августа, на набережной зрителей ждет две концертные программы. В 17 часов на сцене состоится концерт Антона Липгарта, а в 19.30 выступит группа «Братья Карамазовы». Вечер завершит диджейский сет.