В Перми на свет появились мальчики-тройняшки

8 Авг. 09:41 2018-08-08T09:41:17+03:00

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В конце июля в Перми на свет появились тройняшки. Родители зарегистрировали их в Ленинском отделе управления ЗАГС. Все трое детей – мальчики. Родители назвали малышей Денисом, Владимиром и Дмитрием, они стали первыми детьми в семье.

Также в июле появились 19 пар двойняшек. В Орджоникидзевском районе зарегистрировано пять двоен, в Ленинском – четыре, в Дзержинском и Свердловском – по три, в Кировском – две, в Индустриальном и Мотовилихинском районах – по одной.

Всего в июле, по данным администрации Перми, в краевой столице родился 1261 ребенок, из них 670 мальчиков и 591 девочка. Это на 11,6% меньше, чем в июле прошлого года. Семейный союз в июле заключили 1082 пермские пары. В районах проведено чествование пяти юбилейных супружеских пар.Также составлено 70 записей актов о перемене имени.