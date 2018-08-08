В Прикамье ограбили беспомощную пожилую женщину

8 Авг. 08:50 2018-08-08T08:50:49+03:00

Грабитель пришел к ней в дом, обчистил карманы и похитил кошелек

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В Кудымкаре ограбили 80-летнюю беспомощную женщину. В феврале 33-летний пьяный житель села Ленинск взломал дверь дома пенсионерки ломом. Затем он обчистил карманы пожилой женщины и похитил кошелек, в котором было более 20 тысяч рублей.

Мужчина хорошо знал пожилую женщину. Ранее он ухаживал за пенсионеркой и помогал ей по хозяйству, сообщили в краевой полиции.

Суд приговорил виновного к 2 годам 8 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание грабитель будет в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

Ране мы писали, что в Прикамье экс-газовик ворвался в квартиру пенсионера и избил его, требуя деньги. Он воспользовался базой данных и знал, что пожилой мужчина живет один. Суд приговорил грабителя к 8 годам лишения свободы