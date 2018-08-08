В Перми 7-летний велосипедист попал под машину

8 Авг. 08:18 2018-08-08T08:19:19+03:00

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Очередное ДТП с участием велосипедиста произошло 7 августа в Индустриальном районе краевого центра.

По предварительной информации, 25-летний водитель автомобиля «Лада Веста» сбил 7-летнего ребенка на велосипеде, который переезжал дорогу. Мальчик катался во дворе без сопровождения взрослых, сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Ребенок получил ушиб бедра, ему назначено амбулаторное лечение. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее мы писали, что 4 августа в Индустриальном районе краевой столицы на Гамовском тракте водитель автомобиля Volkswagen Golf на перекрестке с Соколовским трактом сбил 70-летнего велосипедиста. Пожилой мужчина, по предварительным данным, поворачивал налево и попал под машину. Пенсионер госпитализирован в больницу.

Напомним, что за 7 месяцев в Перми зарегистрировано более 40 ДТП с участием велосипедистов, в которых 1 человек погиб.