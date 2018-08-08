Пермячка отсудила у торгового центра 30 тысяч рублей за падение на мокром полу
Жительница краевого центра подала в суд на торговый центр «Астраханский» в Кировском районе Перми. В иске она указала, что поскользнулась на мокром полу торгового центра. При этом таблички «Идет уборка» не было.
Женщина обратилась в травмпункт. Ей поставили диагноз – перелом шейки левого бедра. В своем иске к собственникам торгового центра она потребовала выплаты компенсации морального вреда и судебных расходов.
На суде уборщица торгового центра «Астраханский» подтвердила, что мыла пол, не установив табличку «Идет уборка».
Районный суд признал, что собственники торгового центра не обеспечили безопасность посетителям и удовлетворил исковые требования женщины.
Торговый центр заплатит пострадавшей 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщили в пресс-службе краевого суда.