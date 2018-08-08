2018-08-08T06:46:48+03:00
Происшествия

В Перми ищут 65-летнего мужчину, который сел в автобус №16 и пропал

Мисфах Халимов пропал 30 июля
Константин КЯКИНЕН
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фото: ЧП ДТП Пермьфото: ЧП ДТП Пермь
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В Перми продолжаются поиски 65-летнего Мисфаха Халимова, который 30 июля в 7.40 на остановке "пл. Дружбы" сел в автобус №16 и уехал в сторону Запруда. С тех пор его местонахождение не известно.

Приметы мужчины: худощавого телосложения, рост примерно 170 см, на вид около 65 лет, карие глаза, тёмные волосы. На момент пропажи был без усов, сейчас может опять отрасли.

Был одет в рубашку в клетку, джинсовые брюки, чёрные туфли и синюю джинсовую куртку.

Горожан, видевших пропавшего, просят позвонить по телефону 89519438567 или в полицию 02 (с сотового 102).

Ранее мы писали, что дело о гибели 14-летней девочки в Краснокамске передано в Главк СКР. 7 августа руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заслушал ход расследования громкого дела об обнаружении в Пермском крае тела 14-летней девочки. По предварительным данным, она умерла в результате тяжёлого истощения организма. Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело в Главное следственное управление СК России.

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