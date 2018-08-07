В Перми осудят бывшего министра спорта края
Павел Лях, бывший министр физической культуры, спорта и туризма Пермского края, предстанет перед судом. Напомни, в 2015 году он подписал документы, подтверждающие выполнение работ по замене покрытия поля и беговых дорожек стадиона "Динамо".
- Но подрядчик выполнил работы не в полном объеме, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. - Указанные документы являлись основанием для оплаты полной стоимости государственного контракта за счёт бюджетных средств. Таким образом, охраняемым законом интересам общества и государства был причинен существенный вред.
В отношении чиновника возбудили уголовное дело по статье "злоупотребление должностными полномочиями". После вручения обвинительного заключения дело направят в Ленинский районный суд.
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