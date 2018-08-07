51-летняя пермячка скончалась из-за неправильного лечения

7 Авг. 16:46 2018-08-07T16:46:32+03:00

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В Перми расследуют уголовное дело по факту смерти пациентки медицинской клиники.

- По данным следствия, в марте в одной из частных медицинских клиник города Перми 51-летней женщине была оказана ненадлежащая медицинская помощь, - сообщается на сайте следственного комитета. - Вследствие допущенных дефектов лечения пациентка скончалась.

По факту смерти женщины возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей». Расследование продолжается.

Ранее мы писали о том, что с пустыря в центре Перми вывезли 18 бочек радиоактивного грунта. Возбуждено уголовное дело. Полиция выясняет, откуда в земле взялся радий. Возможно, радий попал в грунт из промышленных отходов. Например, из-за шлака, оставшегося от сожжения каких-то авиационных приборов, в которых использовался радий.