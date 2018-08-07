В Перми Volkswagen Golf сбил 70-летнего велосипедиста

7 Авг. 15:09 2018-08-08T08:16:16+03:00

С начала года произошло уже 40 ДТП с участием велосипедистов

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В Индустриальном районе краевой столицы на Гамовском тракте водитель автомобиля Volkswagen Golf на перекрестке с Соколовским трактом сбил 70-летнего велосипедиста. Пожилой мужчина, по предварительным данным, поворачивал налево и попал под машину.

Как сообщили в городском управлении ГИБДД, пенсионер госпитализирован в больницу. По факту аварии проводится проверка.

Всего за 7 месяцев в Перми зарегистрировано 40 ДТП с участием велосипедистов, в которых 1 человек погиб и 40 пострадало. Самый аварийный день для велосипедистов - среда. При этом больше всего ДТП зарегистрировано с 19 до 20 часов вечера. Чаще всего велосипедисты попадают в аварии в Индустриальном и Свердловском районах – по 9 происшествий.

Ранее мы писали, что в Перми 77-летняя пенсионерка попала под машину. Пожилая женщина госпитализирована в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, переломами и ушибами.