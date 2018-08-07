В Перми общественники обнаружили нелегальный мини-рынок

7 Авг. 14:45 2018-08-07T14:55:21+03:00

Палатки располагаются прямо на тротуаре на улице Мира напротив районной администрации

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Пермские общественники заявили о том, что прямо напротив администрации Индустриального района краевой столицы работает нелегальный мини-рынок. Палатки располагаются на тротуаре на улице Мира.

По словам активистов Пермского молодежного центра, никаких разрешительных документов у предпринимателей нет.

- Не представляю, как руководство района может не замечать этот рынок на оживленном перекрестке крупного района, тем более у себя под носом, - отметил заместитель председателя ПМЦ Михаил Нецветаев. - Будем добиваться ликвидации этого бардака.

В Индустриальном районе общественники нашли еще несколько нелегальных рынков. Самый крупный - на оживленном перекрестке улиц Стахановская и Карпинского, где торговые палатки заблокировали тротуар.

Представителей молодежного центра отметили, что этот «торговый хаос» процветает в разгар городской кампании по наведению порядка в сфере нестационарных торговых объектов.