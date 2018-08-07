2018-08-07T14:31:18+03:00
Происшествия

В Прикамье экс-газовик ворвался в квартиру пенсионера и избил его, требуя деньги

Суд приговорил грабителя к 8 годам лишения свободы
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Краснокамске бывший газовик воспользовался базой данных и совершил нападение на пенсионера, который жил один. Представившись работником газовой службы, он проник в квартиру одинокого краснокамца и стал требовать деньги. Получив отказ, мужчина вышел из себя и стал избивать пожилого мужчину. Он бил пенсионера по голове стулом и руками.

Пенсионер потерял сознание, но денег так и не отдал. Позднее он был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и множественными ранами головы.

Краснокамский городской суд приговорил экс-газовика к 8 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Краевой суд оставил решение райсуда без изменения, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Ранее мы писали, что в Пермском крае грабитель, напавший на микрофинансовую организацию, получил четыре года колонии. Он наставил пистолет на сотрудницу офиса и забрал 7 тысяч рублей.

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