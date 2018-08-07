2018-08-07T14:05:55+03:00
Происшествия

МЧС предупреждает, что грозы и сильные порывы ветра ожидаются и в среду

Неблагоприятные погодные условия сохраняются
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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7 августа МЧС вновь предупредило пермяков о неблагоприятных погодных условиях. По сообщению Гидрометцентра, 7 и 8 августа в крае сохранится переменная облачность. По прогнозам синоптиков, в регионе пройдет дождь, местами сильный, а также грозы. Ветер западный, северо-западный, с переходом днем на северный 5-10 метров в секунду, при грозе порывы 15-20 м/с.

Жителям рекомендуют закрывать окна, балконы и не оставлять включенными электроприборы, уходя их дома. На улице стоит избегать деревьев, линий электропередач и рекламных щитов. Водителей просят быть осторожными на улицах.

Напомним, что пятничный ураган на прошлой неделе принес много разрушений. Без электричесвтва осталось несколько тысяч человек. Мы писали о том, что под дамбой в микрорайоне Грибоедовский на ул. Старцева обрушился асфальт. В яму едва не упал велосипедист.

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