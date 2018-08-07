В Заозерье не смогли спасти 15-летнего подростка, который тонул и звал на помощь

7 Авг. 12:59 2018-08-07T12:59:15+03:00

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5 августа в Перми в Заозерье случилась трагедия, утонул 15-летний подросток. Он плавал с друзьями в месте, где купание запрещено.

- Мы с родителями приехали на пляж и слышим кто-то кричит: "Помогите", - пишут очевидцы происшествия в соцсетях. - И так несколько раз. Он плыл с тремя мальчиками. Несколько раз выныривал, но затем вновь ушел под воду. Все начали кричать, помогать искать под водой, но течение было сильное, его унесло.

Многие отдыхающие бросились спасать ребенка, но не успели. Друзья сразу позвонили в службу спасения. Поиски ребенка продолжаются до сих пор. Его ищут водолазы пермской службы спасения, МЧС, волонтеры. Но пока безрезультатно. В 16 часов на месте происшествия будет разбит лагерь. Волонтеры будут рады любой помощи. Телефон координатора: 8-951-92-89-793 (Никита).