2018-08-07T12:36:54+03:00
Происшествия

В Прикамье водитель автобуса, по чьей вине погиб человек, получил два года колонии

В ДТП, который устроил 37-летний житель Соликамска, погибла 82-летняя женщина
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Соликамске прошел суд над 37-летним водителем автобуса, совершившим смертельное ДТП.

Следователи выяснили, что мужчина заключил договор с администрацией одного из сельских поселений Соликамского района по перевозке пассажиров. Зная, что автобус неисправен, а также имеет нешипованные и шипованные шины, мужчина повез пассажиров из Соликамска в поселок Басим. Возле поселка Тюлькино автобус занесло и он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с КамАЗом.

В ДТП погибла 82-летняя пассажирка автобуса, 50-летняя женщина получила тяжелые травмы, сообщили в краевой полиции.

Сотрудники полиции собрали неопровержимые доказательства, подтверждающие вину водителя. Суд приговорил мужчину к 2 годам лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 1 год.

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