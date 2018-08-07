В Перми горел девятиэтажный дом, один мужчина погиб
7 июля в 5.13 поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном доме по ул. Курчатова. К моменту приезда первых пожарных подразделений из окна квартиры на 4 этаже шел густой черный дым. На пожар реагировали 27 человек личного состава, 2 добровольца, 9 единиц техники, - сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.
До приезда огнеборцев на улицу самостоятельно вышли 49 жильцов. Двоих женщин, живших по соседству, спасли пожарные. Одну эвакуировали по автолестнице, вторую - по обычной лестнице
В квартире, где начался пожар, огнеборцы обнаружили тело 64-летнего мужчины. По предварительным данным, именно его неосторожность при курении привела к пожару. Сейчас проводится проверка.
Ранее мы писали, что в Перми самолет Москва-Нижневартовск совершил экстренную посадку из-за плохого самочувствия пассажира. Мужчину из Кандалакши Мурманской области госпитализировали в пермскую больницу с почечными коликами.