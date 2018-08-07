2018-08-08T13:56:15+03:00
Происшествия

В Пермском крае мужчина продавал фальшивые старинные ложки и монеты

Такие столовые приборы никогда не выпускались в России и не имеют ценности
Константин КЯКИНЕН
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фото: ГУ МВД России по Пермскому краюфото: ГУ МВД России по Пермскому краю
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В июне в Губаху приехал 41-летний житель Свердловской области. На улице он остановил мужчину и предложил ему купить у него российские монеты XXVIII-XX веков и старинные ложки с чернением. Он рассказал, что обнаружил столовые приборы и монеты в амбаре у бабушки, которая недавно умерла. Также мужчина сказал, что деньги ему нужны на билет до Нижнего Тагила. Губахинец поверил мошеннику и купил у него монеты на сумму 2500 рублей.

Через некоторое время, мужчина таким же образом обманул женщину и продал ей ложки и часть монет на 22 тысячи рублей.

Обманутые жители выяснили в интернете, что такие ложки никогда не производились в России за всю ее историю, а монеты выполнены из латунно-цинкового сплава и не имеют никакой ценности. Приобретенные монеты являются фальшивкой, сообщили в краевой полиции.

Жители Губахи обратились в полицию. Стражи порядка задержали мошенника. Уголовное дело отправлено в суд.

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