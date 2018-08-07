2018-08-07T10:53:39+03:00
Происшествия

В Перми самолет Москва-Нижневартовск совершил экстренную посадку из-за плохого самочувствия пассажира

Мужчину из Кандалакши Мурманской области госпитализировали в пермскую больницу с почечными коликами
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В ночь на 7 августа в Перми совершил вынужденную посадку самолет, летевший из Москвы в Нижневартовск. Одному из пассажиров стало плохо и командир воздушного судна принял решение о посадке.

- В 3.20 по местному времени в Перми сел самолет, летевший из московского аэропорта "Шереметьево" в Нижневартовск, - сообщили в пресс-службе уральского управления на транспорте МВД России. - Пассажиру из Кандалакши Мурманской области стало плохо. С диагнозом почечные колики он был госпитализирован в пермскую больницу.

В управлении также добавили, что на борту находилось 130 пассажиров и 6 членов экипажа. В 4.23 самолет вылетел в Нижневартовск.

Ранее мы писали, что на трассе в Прикамье автобус съехал в кювет, пострадали семь человек. Авария случилась утром 3 августа на автодороге Красновишерск - Вая рядом с поселком Волынка, Раненых доставили в Красновишерскую центральную больницу.

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