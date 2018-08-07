В Перми мастер производственного участка выплатил рабочему компенсацию за полученные ожоги

7 Авг. 09:46 2018-08-07T09:47:14+03:00

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В Мотовилихинском районе Перми завершено расследование уголовного дела по факту получения травм рабочего предприятия.

По версии следствия, 21 марта этого года 48-летний мастер производственного участка допустил работника к выполнению работ в тепловой камере без термозащитного костюма. Рабочий упал в горячую воду и получил сильные ожоги. Проведенная экспертиза показала, что сотруднику предприятия был причинен тяжкий вред здоровью.

В ходе следствия, мастер выплатил денежную компенсацию рабочему. Кроме того, следствие учел то, что он положительно характеризуется по месту работы и не был судим. Уголовное дело направлено в суд с ходатайством о его прекращении и назначении штрафа, соообщили в краевом следственном комитете.

Ранее мы писали, что в Перми мастер строительной фирмы заплатит штраф за несоблюдение правил охраны труда. Он также выплатил компенсацию морального вреда работнику, который упал с высоты 4 метров