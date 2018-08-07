В Пермском крае грабитель, напавший на микрофинансовую организацию, получил четыре года колонии

7 Авг. 08:40 2018-08-07T08:40:48+03:00

Он наставил пистолет на сотрудницу офиса и забрал 7 тысяч рублей

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В апреле в Соликамске было совершено дерзкое нападение на микрофинансовую организацию. 38-летний ранее судимый мужчина вооружился пневматическим газовым пистолетом и ворвался в офис заемщиков. Он наставил оружие на сотрудницу офиса и потребовал отдать деньги. Получив 7 тысяч рублей, нападавший покинул помещение.

Женщина заявила в полицию. Стражи порядка сразу выяснили на какой машине уехал грабитель и по горячим следам задержали преступника, который был пьян. При обыске в машине был найден пистолет и 5 500 рублей, сообщили в краевой полиции.

Уголовное дело завершено. В ходе следствия мужчина полностью возместил причиненный микрофинансовой организации ущерб. Суд приговорил виновного к 4 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.