2018-08-07T07:48:21+03:00
Происшествия

В Перми 77-летняя пенсионерка попала под машину

Пожилая женщина госпитализирована в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, переломами и ушибами
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Прикамье участились случаи наезда на пешеходов. Люди не боятся выходить на проезжую часть, думая, что автомобиль их заметит и объедет.

6 августа на автодороге Пермь - Новые Ляды произошло очередное дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. По предварительной информации, около 18.20 65-летний водитель автомобиля ВАЗ-21061 допустил наезд на пожилую женщину, которая пересекала дорогу в неустановленном месте.

77-летняя пенсионерка доставлена в больницу. У нее закрытая черепно-мозговая травма, переломы и ушибы. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии, сообщили в краевой полиции.

Напомним, что ранее мы писали, что в Перми на Красавинском мосту пьяный водитель Volkswagen Polo насмерть сбил пешехода. Он сшиб 47-летнего мужчину, который шел по проезжей части. Мужчину отбросило под большегруз Volvo с прицепом Sсhmiz. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП.

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