2018-08-07T07:16:44+03:00
Происшествия

В Перми на Красавинском мосту пьяный водитель насмерть сбил пешехода

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
фото: ГИБДД Пермифото: ГИБДД ПермиФото: архив "КП"
Изменить размер текста:

4 августа в 1.05 на Красавинском мосту был насмерть сбит пешеход. Водитель автомобиля Volkswagen Polo ехал по Западному обходу Перми в направлении улицы Леонова. На 41 километре трассы он сбил 47-летнего мужчину, который шел по проезжей части. Мужчину отбросило под большегруз Volvo с прицепом Sсhmiz. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП.

Как сообщили в ГИБДД Перми, водитель автомобиля Volkswagen от прохождения медицинского освидетельствования отказался. Также выяснилось, что с начала 2016 года владелец иномарки привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения 21 раз. По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекция призывает водителей задуматься, перед тем как сесть за руль после принятия спиртных напитков, о последствиях нетрезвого вождения. Даже самая малая доза алкоголя может стать фатальной, поэтому лучше всего воспользоваться услугами службы такси и не подвергать колоссальному риску себя и окружающих.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми Академия игровых видов спорта будет базироваться на стадионе «Звезда»
В Прикамье собирают деньги на похороны 18-летней девушки, в убийстве которой подозревают мать
Авиакомпания «Победа» открыла продажу билетов из Перми в Тбилиси
Пермяка постоянно оскорбляла бывшая теща, и он устроил дома резню
В Прикамье семейный тиран постоянно избивал свою гражданскую жену
61-летний пьяный дебошир набросился с кулаками на полицейских в пермском аэропорту
Жительницу Прикамья задержали по подозрению в убийстве 18-летней дочери
Полицейские и общественники обнаружили в Перми ларек с контрафактным алкоголем
В Перми трехлетнюю девочку на самокате сбил грузовик
В Свердловском районе Перми отремонтировали 88 остановок
В Перми нашли тело 15-летнего мальчика, утонувшего в Заозерье
На севере Прикамья осужден водитель, который насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП
В Прикамье прохожие помогли задержать грабителя пенсионеров
Житель Пермского края украл у любимой украшения на 300 тысяч рублей
Прикамские аграрии получат допсредства на приобретение дизельного топлива
В Перми в отделение Сбербанка проникли неизвестные