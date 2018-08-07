В Перми на Красавинском мосту пьяный водитель насмерть сбил пешехода

7 Авг. 07:16 2018-08-07T07:16:44+03:00

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4 августа в 1.05 на Красавинском мосту был насмерть сбит пешеход. Водитель автомобиля Volkswagen Polo ехал по Западному обходу Перми в направлении улицы Леонова. На 41 километре трассы он сбил 47-летнего мужчину, который шел по проезжей части. Мужчину отбросило под большегруз Volvo с прицепом Sсhmiz. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП.

Как сообщили в ГИБДД Перми, водитель автомобиля Volkswagen от прохождения медицинского освидетельствования отказался. Также выяснилось, что с начала 2016 года владелец иномарки привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения 21 раз. По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекция призывает водителей задуматься, перед тем как сесть за руль после принятия спиртных напитков, о последствиях нетрезвого вождения. Даже самая малая доза алкоголя может стать фатальной, поэтому лучше всего воспользоваться услугами службы такси и не подвергать колоссальному риску себя и окружающих.