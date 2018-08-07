В Прикамье пьяный водитель сбил 15-летнего подростка

7 Авг. 07:05 2018-08-07T07:05:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В Нытвенском районе 5 августа 56-летний житель деревни Рыбхоз сбил 15-летнего подростка в деревне Шумиха.

По предварительным данным, мальчик шел по обочине дороги по улице Советской. Водитель ВАЗ-21074 не заметил ребенка и сбил его. В результате ДТП подросток получил тяжелые травмы головы и тела и был госпитализирован в больницу.

59-летний водитель легковушки скрылся с места аварии, но вскоре был задержан полицией. При проверке выяснилось, что мужчина в момент ДТП был пьян. Алкотестер показал наличие в крови мужчины алкоголя 1,42 мг/л, сообщили в краевой полиции. Также установлено, что водитель ранее привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

По решению суда за оставление места ДТП гражданин подвергся административному аресту на 14 суток. По факту аварии возбуждено уголовное дело.