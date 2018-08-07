2018-08-07T06:26:23+03:00
Общество

В Прикамье виновными в затоплении деревни названы чиновники и дорожники

Прокуратура провела проверку в деревне Шахарово Суксунского района
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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32 дома были подтоплены в деревне Шахарово Суксунского района 28 июня этого года. В ходе прокурорской проверки было установлено, что в этот день уровень воды в р. Ручей поднялся более чем на 2,5 метра. Это произошло из-за того, что водопроводная труба автодороги была забита мусором. Река разлилась и затопила домов и огородных участков в Шахарово, сообщили в краевой прокуратуре.

Потоп был устранен в течение четырех часов, но имуществу жителей села был нанесен существенный урон.

По результатам проверки собственнику федеральной трассы Пермь-Екатеринбург - ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Прикамье» Федерального дорожного агентства» была указано привести дорогу и сооружения в порядок. Администрация Ключевского сельского поселения Суксунского муниципального района должна принять меры по обеспечению безопасности населения. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.

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