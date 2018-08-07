В Перми рецидивист накинулся с ножом на полицейского

7 Авг. 05:59 2018-08-07T05:59:42+03:00

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В Орджоникидзевском районе Перми рецидивист предстанет перед судом по обвинению в угрозе насилия представителю власти.

Как рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры, женщина-участковый пришла допросить ранее судимого мужчину по делу о краже. Она позвонила в дверь и подозреваемый, опасаясь своего задержания и привлечения к ответственности, открыл двери общего тамбура и замахнулся на нее ножом.

Сейчас уголовное дело завершено, материалы переданы в суд.

Ранее мы писали, что в Прикамье судебный пристав притворилась невестой, чтобы поймать должницу. В Осе женщина задолжала охранному предприятию 17 тысяч рублей. Долг она не платила, от судебных приставов тщательно скрывалась. В службе судебных приставов выяснили, что неплательщица подрабатывает в пункте проката свадебных платьев. Инспектор позвонила должнице и сказала, что она выходит замуж и хочет взять наряд в аренду. Они договорились о встрече, «невеста» пришла в магазин, где ее встретила должница.