В Волгограде цепной пес искусал 7-летнего мальчика из Перми

6 Авг. 18:45 2018-08-06T18:45:35+03:00

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7-летний мальчик из Перми вместе с родителями приехал на каникулы к родственникам в одно из сел Волгоградской области. Как сообщили местные информационные агентства, во дворе дома на цепи жила большая беспородная собака. Гуляя во дворе без взрослых, мальчик слишком близко подошел к животному. Собака набросилась на малыша и жестоко искусала его за голову. Ребенок получил травмы щек, шеи, ушей.

Мальчика госпитализировали в местную районную больницу, а затем перевезли в больницу №1 Волгограда, где сейчас за ним наблюдают медики.

Агрессивную собаку, напавшую на ребенка, хозяева уничтожили.

Ранее мы писали о том, что 59-летний житель Красновишерска предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности. На своем земельном участке мужчина строил дом, а перед зданием он построил канализационный колодец. 17 июня 5-летний мальчик, гуляя по улице, наступил на один из листов железа, прикрывающих смотровое окно, упал в канализационный колодец и погиб, сообщил в краевом следственном комитете.

Сейчас уголовное дело завершено, материалы переданы в суд.