Пермяк, которого попросили посмотреть автомобиль, украл у друга 100 тысяч рублей
В Индустриальном районе краевого центра 36-летний мужчина попросил своего 37-летнего знакомого съездить с ним посмотреть автомобиль. Он боялся, что сам может не увидеть возможные повреждения у машины.
Пермяк заплатил хозяину автомобиля задаток в 100 тысяч рубле и взял машину для того, чтобы провести осмотр технического состояния автомобиля.
Во время тест-драйва мошенник сообщил своему знакомому, что машина неисправна и высадил его из автомобиля. А сам он поехал обратно к хозяину, сообщил ему, что машина сломана и его знакомый отказывается от сделки. Он забрал задаток в 100 тысяч рублей себе и потратить по своему усмотрению, сообщили в краевой полиции.
Суд признал гражданина виновным в мошенничестве и назначил наказание в виде 2 лет ограничения свободы.
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