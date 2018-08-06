Пермяк, которого попросили посмотреть автомобиль, украл у друга 100 тысяч рублей

6 Авг. 15:06 2018-08-06T15:06:55+03:00

Он забрал задаток за машину себе

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В Индустриальном районе краевого центра 36-летний мужчина попросил своего 37-летнего знакомого съездить с ним посмотреть автомобиль. Он боялся, что сам может не увидеть возможные повреждения у машины.

Пермяк заплатил хозяину автомобиля задаток в 100 тысяч рубле и взял машину для того, чтобы провести осмотр технического состояния автомобиля.

Во время тест-драйва мошенник сообщил своему знакомому, что машина неисправна и высадил его из автомобиля. А сам он поехал обратно к хозяину, сообщил ему, что машина сломана и его знакомый отказывается от сделки. Он забрал задаток в 100 тысяч рублей себе и потратить по своему усмотрению, сообщили в краевой полиции.

Суд признал гражданина виновным в мошенничестве и назначил наказание в виде 2 лет ограничения свободы.

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