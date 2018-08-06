В Перми в День физкультурника пройдет забег по лестнице от набережной до галереи

6 Авг. 14:20 2018-08-06T14:20:26+03:00

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11 августа в День физкультурника состоится забег по лестнице «Пермские 150». Участникам необычных соревнований предстоит преодолеть на время 150 ступеней вверх до Соборной площади, сообщили в пресс-службе мэрии.

Принять участие в забеге может любой желающий. Регистрация спортсменов начнется в 10. 30 на Соборной площади, у спуска к набережной. При себе нужно иметь спортивную одежду и обувь, без них вас не зарегистрируют.

По словам главного судьи забега Сергея Сыстерова, главная задача подобных соревнований не установка новых рекордов, а популяризация спорта, привлечение к здоровому образу жизни людей всех возрастов.

Напомним, предыдущий забег по лестнице «Пермские 150» состоялся на набережной в конце июня. Самый старший участник состязаний, 74-летний Павел Никулин преодолел 150 ступеней после пятикилометровой пробежки.